EU bestellte nach: Zwei Millionen Impfdosen mehr für Österreich

Am selben Tag soll der Impfstoff von Moderna zugelassen werden. Hier bekommt Österreich im ersten Quartal 200.000 Impfdosen.

Trotz der guten Nachricht ist die Situation in der EU „nicht so rosig“, wie BioNTech-Chef, Uğur Şahin, im Spiegel-Interview sagte. Im Vergleich dazu: Die USA sicherte sich bereits im Juli des Vorjahres 600 Millionen Impfdosen – also doppelt so viele wie die EU. Und die EU orderte erst im Herbst 2020 bei BioNTech-Pfizer. Insgesamt hat die EU mit sechs Impfstoff-Herstellern Verträge abgeschlossen. Der Grund für die schleppende Anlieferung sei, dass „weitere zugelassene Impfstoffe fehlen und wir mit unserem Impfstoff diese Lücke füllen müssen“, sagt Uğur Şahin.