Tiroler WK-Chef: "Eine Wintersaison ist heuer unrealistisch"

Fest stehe jedenfalls: die Branchen seien unterschiedlich stark durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt, betonten die beiden WK-Vertreter. Zwar sei die Wirtschaftsleistung der Industriebranche um sechs Prozent zurückgegangen, man gehe jedoch, so Garbislander, von einer schnellen Erholung im Jahr 2021 aus. Die Pharmaindustrie sei etwa "gerade in dieser Zeit eine massive Stütze", auch die Baubranche sei im Jahr 2020 vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen. Mit einem Exportrückgang von fünf Prozent liege man unter dem österreichischen Durchschnitt, in diesem Jahr rechne man mit einem Zuwachs von fünf Prozent.

"Die Pandemie wird uns sicher noch bis Mitte 2021 begleiten", war sich Garbislander sicher, 2021 rechne man mit einem Wirtschaftswachstum in der Höhe von zwei Prozent, ausgehend von dem derzeitigen "sehr niedrigen Niveau". "2021 wird kein Jahr des Aufschwungs", stellte Garbislander fest, man sei "meilenweit vom Vorkrisenniveau entfernt". Ferner sei davon auszugehen, dass es in diesem Jahr zu Insolvenzen kommen wird. "Wir gehen von etwa 350 Insolvenzen aus", erläuterte Walser, zusätzlich sei mit vielen stillen Insolvenzen zu rechnen, also damit, dass Betriebe nicht mehr an einen Nachfolger weitergegeben werden.

2022 sei, so Garbislander, das "Hoffnungsjahr", in dem die Tiroler Wirtschaft wieder durchstarten werde. "Wir können nur hoffen dass irgendwann doch noch Licht am Ende des Tunnels kommt", meinte Walser.