Ist Skifahren noch das Leiwandste?

Die Streif ist dem Österreicher so heilig wie das Schnitzel. Dem Nationalstolz tut die Debatte um Ischgl und geschlossene Pisten weh.

Lange Zeit galt: Jedes Kind in Österreich soll Ski fahren lernen. Doch in den vergangenen 30 Jahren haben sich die Teilnehmerzahlen an Schulskikursen fast halbiert. 1990 waren laut Institut für Freizeit- und Tourismusforschung noch 260.000 Schüler dabei, heute sind es nur noch 140.000. Bei den Erwachsenen gaben 1990 noch 60 Prozent an, aktive Skifahrer zu sein. Heute sagen 63 Prozent, dass sie nie Ski fahren.