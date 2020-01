Türkis-Grün schickt die Schüler auf Wintersportwoche

Die neue türkis-grüne Regierung will die Schüler unter dem Titel „ Wintersportwoche“ wieder auf die Pisten bringen. Und das Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen lässt in Sachen Schulskikurse wenige Fragen offen.

Geplant ist die „Einführung von Sporttagen“: in der Volksschule mindestens vier Tage, in der Unter- und Oberstufe „mindestens je zwei Wochen, wobei eine davon dem Wintersport gewidmet werden muss“, wie es im Kapitel Sport heißt. Auch Türkis-Blau wollte die Schulskikurse fördern, war dabei aber weder so ambitioniert, noch so konkret wie die neue Regierung.

Im vorangegangenen Regierungsprogramm war nur die Rede von einer „Erleichterung für Schulskikurse und Wintersportwochen“. Nun wird das für die Schulen wieder verpflichtend. 1996 waren die verpflichtenden Wintersportwochen abgeschafft worden. Wobei niemand auf die Ski gezwungen wird. „ Wintersportwoche heißt nicht automatisch Skifahren“, sagt Eva Blimlinger, die für die Grünen das Sportkapitel mitverhandelt hat.