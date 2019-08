Mehr als nur Hefte: Warum der Schulanfang immer so teuer ist

Dieses E-Mail hatte es in sich: „Die Schüler der 5. Klasse benötigen einen Laptop mit bestimmten Voraussetzungen“, hieß es in dem Schreiben, das eine AHS in den Ferien versandt hat. Mindestens 500 Euro kostet der Rechner.

Ein großer Kostenblock zum Schulanfang – nicht nur für Familien, die mit ihrem Geld sparsam haushalten müssen. Der kommt zu dem dazu, was Eltern ohnehin bezahlen müssen: Kopierkosten, Elternvereinsbeiträge, Spindmiete, Zirkel, Handarbeitskoffer oder Taschenrechner. Wie viel das im Schnitt ist, erhebt die Arbeiterkammer (AK) regelmäßig.