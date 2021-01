Britische Corona-Mutation grassiert angeblich in der Slowakei

In Großbritannien hat sich die neue, deutlich ansteckendere Coronavirus-Variante bereits in allen Landesteilen festgesetzt, und auch in Österreich und anderen EU-Ländern ist sie angekommen. Besonders schwer betroffen soll die Slowakei sein. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung tragen aktuell mehr als 50 Prozent der Neuinfizierten die veränderte Variante des Virus in sich.

Das slowakische Gesundheitsministerium habe aufgrund dieser Entwicklung die österreichischen Behörden alarmiert, heißt es in dem Bericht. Eine offizielle Stellungnahme aus Wien gab es zunächst nicht.