Notstand in London, Notfalls-Leichenhallen: Briten steht das „Schlimmste“ noch bevor

Wegen Überlastung wurde laut BBC auch in einem ehemaligen Militärspital in Surrey eine Notfalls-Leichenhalle für 200 Tote eingerichtet. Weitere sollen folgen.

Johnsons große Hoffnung ist die Ausweitung des Impfprogramms. Sieben Massenimpfstellen in England, darunter im Londoner Kongresszentrum Excel, in einem Fußball-Stadion in Bristol, einem Tenniscenter in Manchester und bei einer Pferderennbahn in Surrey, öffneten am Montag, vorerst für über-80-Jährige. In den Zentren sollen 12 Stunden pro Tag bis zu vier Stiche pro Minute verteilt werden, aber die Regierung ist bereit, auf 24-Stunden Betrieb aufzurüsten, wenn genug Vakzin vorhanden ist. Die Armee hilft mit Logistik.