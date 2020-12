Die wundersame Welt des Boris Johnson

„Beim Regieren hat er nicht so viel Freude wie erwartet und müht sich sichtlich ab“, analysiert Pete Dorey, Professor für britische Politik an der Universität Cardiff, der den 56-Jährigen „eine britische Version von Donald Trump“ nennt. „Johnsons Grenzen wurden heuer erbarmungslos aufgedeckt. Er ist kein Detailmensch. Und er hat so manche Frage falsch beantwortet, was zu Fragen über seine Ehrlichkeit und Kompetenz geführt hat.“

Tatsächlich klagen Kritiker seit Monaten über Unentschiedenheit und „Kehrtwendungen“ Johnsons. So auch als er einen zweiten Lockdown in England ankündigen musste. Dass der Premier im September eine Frage zu den eigenen Corona-Regeln falsch beantwortete, sahen viele als neuen Tiefpunkt. In der Krise sind Planung und Durchführung gefragt, aber das sind nicht Johnsons Stärken. „Er hat eine größere Toleranz für Chaos, Gefahr und Verwirrung als die meisten Menschen“, sagt Johnson-Biograf Andrew Gimson dem KURIER. Johnson arbeite und lerne nach einem anderem Prinzip: „Versuch und Irrtum“.