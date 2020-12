Einmal geht's noch: Johnson kommt zum Brexit-Finale nach Brüssel

Wer Lammfleisch aus Schottland liebt, der schafft am besten gleich Platz in der Tiefkühltruhe und beginnt einzulagern. Denn in rund drei Wochen könnten die fleischlichen Gustostückerl um mindestens 50 Prozent teurer werden. Dann nämlich, wenn sich das Vereinigte Königreich und die Europäische Union nicht in den nächsten Tagen auf ein Abkommen einigen. Und noch immer, auch nach dem Verstreichen unzähliger Fristen, sieht es nicht ganz danach aus.

Schon im Oktober hätte er auf dem Tisch liegen sollen – jener Vertrag, der die künftigen Beziehungen zwischen der EU und ihrem Ende Jänner ausgetretenen Ex-Mitglied Großbritannien regeln soll.

Doch nach monatelangen Verhandlungen spießen sich die Gespräche zwischen Brüssel und London noch immer an denselben Punkten: Die gemeinsamen Wettbewerbsregeln und die Frage, wie ein Streit geschlichtet werden kann, wenn Großbritannien diese Regeln unterlaufen sollte. Beim dritten strittigen Punkt, den Fischerrechten in britischen Gewässern, dürfte am Wochenende ein Kompromiss erzielt worden sein.