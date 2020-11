Johnsons Souffleuse: Die Frau hinter dem "weichen" Premier

Johnson hat aber dank seines Kuschelkurses diesmal Parlamentariern eine Kosten-Nutzen-Analyse versprochen. Obwohl sie den Brexit befürwortet und manche nach dem Abgang Cummings zuversichtlicher sind, dass ein Handelsabkommen mit der EU möglich ist, ist wenig bekannt über Symonds Meinung dazu. „Ich habe bisher nichts gehört“, sagt David Henig vom Think Tank European Centre for International Political Economy – wie auch andere Experten. Aber ausschließen, dass Symonds Johnson auch hier Rat geben könnte, will in London momentan niemand.