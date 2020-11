Brief an Boris Johnson: "Darf der Weihnachtsmann heuer kommen?"

Weihnachten rückt immer näher und damit geht für viele auch die Frage einher, ob und vor allem wie das Fest in diesem Jahr stattfinden kann.

Diese Frage hat sich wohl auch der achtjährige Monti gestellt. Der Bub erkundigte sich in einem Brief nämlich kurzerhand selbst bei dem britischen Premierminister Boris Johnson. In diesem hinterfragte er, ob sich die Regierung denn schon Gedanken über das diesjährige Weihnachtsfest gemacht habe. Besonders wichtig für ihn: Darf Santa denn in Zeiten wie diesen überhaupt in die Häuser kommen?

"Wenn wir Desinfektionsmittel neben die Weihnachtskekse stellen, darf er dann kommen? Oder wird er sich einfach die Hände waschen?", fragt der Bub in dem Brief. Er wisse natürlich, dass Johnson sehr beschäftigt sei, würde ihn dennoch darum bitten auf sein Anliegen einzugehen, schreibt der Bub weiter.