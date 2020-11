"Bibergeil": TikToker lernt, woher das Vanillearoma kommt

In den USA ist Castoreum von der FDA (Lebensmittelbehörde) als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen und als unbedenklich eingestuft. Besonders für Vegetarier und Veganer kann dieser Umstand problematisch werden, da diese aufgrund der vagen Kennzeichnungspflicht in den USA oft nicht nachvollziehen können, ob ein Aroma tierischen Ursprungs ist oder nicht. Es genügt häufig Bibergeil lediglich als "natürlichen Aromastoff" zu deklarieren.

Die Chance auf Produkte mit echtem Bibergeil zu stoßen ist jedoch auch in den USA nahezu gering. Aus Kostengründen greifen Aromahersteller heutzutage fast ausschließlich auf alternative Geschmacksstoffe zurück, wie auch die Huffington Post im Jahr 2019 berichtete.

Wer sich dennoch die Frage stellt, ob er denn schon einmal Bibergeil gegessen haben könnte, den kann man beruhigen. Obwohl die Substanz zwar prinzipiell essbar ist, wird sie heutzutage nicht mehr in Lebensmitteln verwendet. Zudem ist eine Verwendung des Sekrets in Lebensmitteln - zumindest in Europa untersagt. Dieses Verbot bezieht sich allerdings nicht auf Kosmetika, wie zum Beispiel Parfums oder After Shaves.

In der Regel wird es jedoch auch in diesen äußerst selten verwendet. Höchstens in Kräuterschnapsen oder homöopathischen Arzneimitteln kann man den Stoff noch auffinden.