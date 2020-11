Video: Alzheimerkranke Ballerina tanzt ein letztes Mal zu Schwanensee

Tänzer bleiben Tänzer. Das zeigt ein Video, das aktuell im Netz kursiert. Zu sehen ist die an Alzheimer leidende Marta C. Gonzalez in ihrem Rollstuhl in einem Seniorenheim in Valencia, wie berichtet die Daily Mail, am 10. November. Als ein Pfleger der ehemaligen Ballerina Kopfhörer mit Tschaikowskis Schwanensee aufsetzt, wirkt diese wie verändert.