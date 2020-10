Video: Katze als blinder Passagier im Zug

Erst kürzlich sorgte eine Katze in einem chinesischen Schnellzug für Aufregung, wie The IndianEXPRESS am 14. Oktober berichtet. In einem Video auf der Plattform Douyin - der chinesischen Version von TikTok - sieht man eine Katze, die sich offensichtlich an diesen untypischen Ort verirrt hat. Der Schaffner reagierte zum Glück gelassen auf das Fellknäuel und geleitete den blinden Passagier sorgsam nach draußen. "Die Katze wollte scheinbar kein Ticket kaufen", titelte die Userin, die das Spektakel gefilmt hatte, daraufhin auf Douyin .

Womit niemand gerechnet hat: Der Clip ging innerhalb kürzester Zeit viral und konnte schon über eine Million Aufrufe generieren. Die Reaktionen waren jedoch gespalten. Von Lachern bis hin zu Sorgen um das Wohlergehen der Katze war alles dabei.