Job-Suche im Lockdown: Jugendliche posten Lebenslauf jetzt auf TikTok

Ob TikTok und Co. die Zukunft der regulären Bewerbungsportfolios sind, sei dahingestellt. Spätestens in 20 Jahren, wenn die Generation Z - so werden von 1997 bis 2002 Geborene genannt - in den Managerpositionen sitzt, wird man auf schriftliche Lebensläufe und Motivationsschreiben verzichten können, mutmaßen die jungen Frauen in ihrem Interview mit VICE. Der Fokus werde in Zukunft auf kurzem und leicht zu erfassendem Content liegen, längere Portfolios würden nur langweilen.