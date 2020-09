TikTok: Gen Z will gemeinsames Tattoo, wählt Nazi-Symbol

Tausende User der Plattform TikTok sind jetzt einem Trend gefolgt, der sich als pietätlos herausstellen sollte. Eine Userin schlug ihrer "Generation Z", so werden 1997 bis 2012 Geborene genannt, ein gemeinsames Tattoo vor. Was viele nicht wussten, als sie sich das Tattoo stechen ließen: Das "Z", dass die User als Tattoo gewählt haben, sieht dem "Wolfsangel"-Symbol der Nazis verdächtig ähnlich, berichtet die britische Sun am 26. September. Andere User, vor allem auch auf Twitter, haben schnell auf die Verwechslungsgefahr hingewiesen und das vermeintlich "coole" Tattoo als unglückliche Wahl entlarvt. Da war es aber schon für einige zu spät, die sich aus Enthusiasmus über das "Matching-Tattoo" der Generation Z bereits stechen ließen und Fotos davon in den sozialen Medien teilten. Es ist unklar, wie viele sich das Symbol tatsächlich stechen ließen.