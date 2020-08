Influencer wollen gratis Essen: Antwort von Restaurant geht viral

Das Restaurant antwortete in den vergangenen drei Jahren stets mit denselben Worten: "Vielen Dank, dass du unser Restaurant ausgewählt hast, wir werden dein Abendessen unvergesslich machen. In den letzten Jahren haben wir eine sozial-verantwortungsvolle Richtlinie für den Umgang mit Instagram-Influencern entwickelt. Für jede Mahlzeit, die wir an einen Influencer verkaufen, der unser Essen auf Instagram postet, geben wir eine gratis Mahlzeit im selben Wert an jemanden, der es braucht (Obdachlose, Flüchtlinge etc.). Auf diesem Weg generieren wir Bekanntheit durch deine Postings und du verbesserst dein Markenimage, weil du zeigst, dass du etwas an die Gemeinschaft zurückgibst. Wir posten immer die Influencer, die an der Initiative teilnehmen und bekommen meistens hunderte positive Rückmeldungen. Lass uns wissen, was du davon hältst."

Laut dem Restaurant hat niemand bisher zugestimmt, unter diesen Bedingungen zu kommen. Auf das Angebot antworten die meisten nicht einmal und manche löschen sogar ihre ursprüngliche Anfrage. Abschließend schreibt der Poster @UnBassador auf Twitter: "Liebe Influencer. Ihr macht euch nur lächerlich, indem ihr versucht, einen falschen, weltoffenen Lebensstil zu kreieren der auf Bettelei basiert."