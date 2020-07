Wieso Frauen Schwarz-Weiß-Selfies auf Instagram posten

Man bemerkt in den letzten Tagen immer häufiger, dass Selfies in Schwarz-Weiß auf sozialen Plattformen gepostet werden. Dieser Trend kommt von Instagram und ist unter dem Hashtag #ChallengeAccepted zu finden. Der rote Faden hinter den Postings ist stets die Message "Frauen unterstützen Frauen" - in unterschiedlichen Wortlauten und Kontexten. Freundinnen werden markiert und aufgefordert, auch ein Foto in Graustufen zu posten.

Der Hashtag enthält derzeit um die 4,5 Million Postings und Stars wie Jennifer Lopez, Eva Longoria oder Jennifer Aniston haben sich dem angeschlossen.