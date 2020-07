Großer Bruder lässt sich von krebskranker Schwester Glatze rasieren

Von Anfang an waren die Eltern sehr offen bezüglich der Aufklärung der Krankheit und was diese mit sich bringen würde - speziell der Verlust ihrer Haare. Als es dann so weit war und die Eltern meinten, sie müsse nun "sehr, sehr kurze Haare" haben, erwiderte das Mädchen anscheinend nur entschlossen: "Lasst es uns heute Abend noch machen!" Ihr Bruder, Kohen, wollte diesen Schritt mit ihr gemeinsam gehen.

Kristin, nicht nur eine starke Mutter, aber auch eine Fotografin, wollte diesen besonderen Moment festhalten und so gingen sie alle gemeinsam an ihren Lieblingsplatz in die Berge für ein Shooting.