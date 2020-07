Alexandria Ocasio-Cortez erntet Lob für ihren Sexismus-Konter

"When they go low, we go high", hatte Ex-First-Lady Michelle Obama einmal gesagt. Was so viel heißt wie: "Wenn unsere Gegner in die unterste Schublade greifen, um uns zu diskreditieren, dann kommen wir mit noch sachlicheren, noch intelligenteren Argumenten."

Das dürfte sich die demokratische Hoffnungsträgerin im US-Kongress, Alexandria Ocasio-Cortez ("AOC"), zu Herzen genommen haben. Der republikanische Abgeordnete Ted Yoho soll die 30-Jährige in einer Diskussion über Arbeitslosigkeit und Armut "disgusting" und "a fucking bitch" genannt haben (auf Deutsch etwa "widerwärtig" und "verdammte Schlampe"). In einer Rede setzte sie sich wenig später zur Wehr - auf weitaus klügere Weise.