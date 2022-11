Nach Shitstorm: Audi entschuldigt sich für unangebrachte Werbung

Nach hunderten Kommentaren äußerte sich dann Audi selbst auf dem offiziellen Account zu dem Vorfall. "Wir kümmern uns um Kinder", heißt es in dem Tweet. Das Auto sei ein Familienauto und enthalte mehr als 30 Fahrassistenten, unter anderem eine Notbremse. "Das ist, warum wir es mit verschiedenen Familienmitgliedern gezeigt haben." Weiters heißt es in den Folgetweets, die Werbung solle zeigen, dass mit den Assistenzsystemen auch die schwächsten Verkehrsteilnehmer entspannt am Auto lehnen könnten. "Das war ein Fehler! Audi wollte niemals irgendjemandes Gefühle verletzen." Zusätzlich soll intern geklärt werden, warum diese Werbe-Kampagne geschaffen und trotz der "Kontroll-Mechanismen" veröffentlicht worden war. Das "sensible Foto" soll in Zukunft nicht mehr verwendet werden.