Z wie Zukunft: eine Generation in der Krise

Großteils behütet und ohne materielle Not aufgewachsen, wird die GenZ am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffen sein. Es gibt in der Forschung keine Zweifel, dass es die Jungen sind, die langfristig besonders an den Folgen von Wirtschaftskrisen leiden. Zugleich sind es aber auch sie, die eine entscheidende Rolle in der Zukunft nach der Pandemie spielen werden. Als erste richtige „Digital Natives“ sind es auch die „Zetts“, die am besten darauf vorbereitet sind, die Krise überstehen zu können. Ausgerechnet das Verhalten, für das sie am häufigsten kritisiert werden – immer nur am Smartphone zu hängen, etwa um sich via soziale Medien zu verbinden, anstatt sich persönlich zu treffen, oder via Apps das eigene Leben zu organisieren – macht es für sie nun einfacher, sich durch den „neuen“ Alltag zu navigieren.