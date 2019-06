Jugendforscher über die Generation Z: "Parteipolitik ist unsexy"

Vor zehn Jahren hing Simon Schnetzer seinen Job als Nachhaltigkeitsbeauftragter bei den Vereinten Nationen an den Nagel. Seither tourt der studierte Volkswirt durch Deutschland, um die Lebenswelten der Jungen kennenzulernen. 20.000 junge Menschen hat er bisher befragt, seine repräsentative Studie "Junge Deutsche" erschien heuer zum vierten Mal.

KURIER: Lange waren junge Menschen als unpolitisch punziert. Ändert sich das mit der Generation Z gerade?

Simon Schnetzer: Es findet tatsächlich eine Repolitisierung statt. Als ich meine ersten Interviews, damals noch mit der Vorgängergeneration Y, führte, herrschte Zukunftspessimismus: Hat man die Millennials gefragt, ob sie sich für Veränderung engagieren wollen, kam die Antwort: "Wozu soll ich mir über Politik den Kopf zerbrechen, wenn ich ohnehin nichts bewirken kann?"

Wie kam es dazu, dass Junge wieder auf die Straße gehen?

Dafür sind zwei Dinge ausschlaggebend: Die Brisanz des Klimawandels, dessen Auswirkungen für viele in den vergangenen Sommern zum ersten Mal erlebbar wurden. Hitzerekorde, Dürre, ausgetrocknete Brunnen, dann Überschwemmungskatastrophen: Es ist plötzlich offensichtlich, dass da etwas passiert, das uns alle betrifft. Und dann kam Greta. Das markiert einen Wendepunkt in der Diskussion. Sie hat es mit Fridays for Future geschafft, Schüler, die ihr politisches Leben noch vor sich haben, dazu zu bringen, auf- und für etwas einzustehen.

Wächst durch sie eine neue Protestgeneration heran?

Auf jeden Fall. Man muss Protest erleben, um ihn als wirksames Mittel zu erfahren. Das passiert gerade.

Warum liegt der Generation Z so viel an Umweltthemen?

Dem liegt der hochemotionale Gedanke der Generation Z zugrunde, auf unserer Erde auch in Zukunft noch gut leben zu wollen. Das ist durch den Klimawandel in Gefahr.

Ist es überhaupt sinnvoll, junge Menschen zu einer Generation zusammenzufassen?

Von Pauschalisierungen halte ich nicht viel. Wenn wir uns die Werte der vergangen drei Generationen, also X, Y und Z (siehe Infokasten ganz unten), ansehen, sind diese recht ähnlich. Was sinnvoll ist, ist zu überlegen, was eine Generation im Erwachsenwerden prägt. Z-ler haben ihr Leben nie analog organisiert. Für sie sind Smartphones und soziale Medien normal. Sie erwarten, sofort Feedback zu bekommen.