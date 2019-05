Diese jungen Menschen bewegen Österreich

Zwischen Tradition und Moderne

Kerstin Lechner setzt sich für ein attraktives Leben am Land ein.

Die Frage, ob sie ihre Heimat verlassen soll, hat sich Kerstin Lechner nie gestellt. Die 22-Jährige lebt in Furth an der Triesting, eine Gemeinde mit rund 800 Einwohnern in Niederösterreich im Bezirk Baden. Ob junge Menschen abwandern, hängt laut Lechner auch davon ab, wie attraktiv die Gemeinde das Leben für sie dort gestaltet. „Wenn man sich zugehörig fühlt und einen festen Freundeskreis hat, will man nicht so schnell wegziehen“, sagt Lechner. Sie ist überzeugt, dass das Land ebenso viele attraktive Angebote für junge Menschen bereithält wie die Stadt. Einen Beitrag dazu leistet die ortsansässige Landjugend. In Furth an der Triesting zählt diese rund 50 Mitglieder, erzählt Lechner nicht ohne Stolz. Seit Frühjahr ist sie Landesleiterin der niederösterreichischen Landjugend. Mit 20.000 Mitgliedern im Alter von 14 bis 35 Jahren ist das die größte niederösterreichische Jugendorganisation – bundesweit gibt es an die 90.000 Mitglieder.

Ihre Aktivitäten reichen vom Maibaum aufstellen oder einem Erntedankfest bis hin zu Rhetorik-Kursen oder anderen Weiterbildungsmöglichkeiten. „Wir erreichen damit eine große Zielgruppe“, sagt die junge Frau. Einen landwirtschaftlichen Hintergrund würden heute weniger als 50 Prozent der Mitglieder haben. Sie selbst kommt ebenfalls nicht von einem Bauernhof und arbeitet im Brotberuf seit eineinhalb Jahren als Polizistin. In ihrer Funktion als Landesleiterin ist sie so gut wie jedes Wochenende unterwegs. Wie viel Zeit ihr Engagement in Anspruch nimmt, „darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich habe so viele Leute in den vergangenen Jahren kennengelernt und bin darüber total glücklich.“ Bräuche und Traditionen werden in der Landjugend mit Überzeugung weitergetragen. „Ich glaube, dass das erdet und man dadurch ein Bewusstsein für die eigene Heimat entwickelt. Wichtig ist aber auch, nicht in alten Sachen festzustecken und sich auf Neues einzulassen“, sagt Lechner.