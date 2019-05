Uns gehört die Zukunft – und jetzt?

Gutes Kabarett ist nicht einfach lustig. Es wirft Fragen auf, liefert aber nicht unbedingt Antworten. Christoph Fritz sagt man gerade nach, dass er sehr gutes Kabarett macht: ruhig, zurückgenommen und mit einer Menge schwarzem Humor. Seine Kunst ist von Zwischentönen geprägt und oft schwingt die Frage mit, was einem das Leben noch so bringen könnte. Christoph Fritz ist 24 Jahre alt.

Und damit geht es bei ihm nicht zuletzt auch darum: Was heißt es eigentlich, heute jung zu sein?

Das KURIER #speakout Festival, das am 29. Mai erstmals stattfindet, wird diese und viele andere Fragen aufgreifen, die sich in der Welt 2019 stellen. Und die sich junge Menschen in ebendieser Welt stellen. Christoph Fritz ist einer von ihnen und wird das Festival in der Ovalhalle des MuseumsQuartier eröffnen.