Mit 21 Jahren als Bürgermeister im Amt

Der gelernte Bankkaufmann war in der Fußballakademie des GAK, die Politik sei in seiner Familie schon „immer Tischgespräch“ gewesen. Sein Onkel war Bürgermeister, sein Uropa Landtagsabgeordneter. Halbs politische Heimat ist die Sozialdemokratie. „Ein politisches Amt konnte ich mir schon immer vorstellen. Dass es so schnell passieren würde, hätte ich mir nicht gedacht, aber es war definitiv der richtige Zeitpunkt“, sagt der 21-Jährige zum KURIER.

Mit fast 80 Prozent holte er sich bei der Bürgermeisterwahl 2017 den ersten Platz. Die SPÖ hält mit acht Sitzen die absolute Mehrheit, die ÖVP hat zwei Sitze im Gemeinderat und die Liste BUM einen. „Mir ist es wichtig, überparteilich für die Gemeinde zu arbeiten“, sagt Halb, der sich selbst als „grader Michel“ bezeichnet. „Wenn ich eine andere Meinung habe, sage ich das auch“, sagt der 21-Jährige.

„Meine Amtsstunden jeden Dienstag von 17 bis 19 Uhr werden von der Bevölkerung gut angenommen“, ist der Jungpolitiker zufrieden. Überhaupt gebe es viele positive Seiten am Bürgermeisteramt. „Wenn wir einer Mühlgrabnerin zum 92. Geburtstag gratulieren oder den Erstklässlern Schultüten überreichen, dann sind das schöne Erlebnisse“, sagt Halb. Für die weniger schönen Sachen hat er sich schon „ein dickes Fell“ zugelegt: „Man kann es eben nicht allen Recht machen.“