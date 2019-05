YouTuber Rezo und die CDU: Ins Schwarze getroffen

Die Debatte offenbarte jedenfalls ein Defizit: Die CDU tut sich schwer mit jungen Menschen, die sich nicht in ihrer eigenen Nachwuchsorganisation tummeln. Das zeigte sich in Umfragen zur Parteipräferenz von unter 18-Jährigen (13 Prozent pro CDU, Anm.). Und bei den vergangenen großen Debatten auf der Straße: Junge Menschen demonstrierten gegen das Urheberrechtsgesetz und für mehr Klimaschutz. Zuerst nannte Parteichefin Kramp-Karrenbauer die Demonstranten „Schulschwänzer“, was beim konservativeren Teil wohlwollend ankam, erst nach Wochen ruderte sie zurück. Sie räumte politische Versäumnisse ein. Paul Ziemiak kündigte nach seiner anfänglichen Kritik an, Organisatoren der „Fridays for Future“-Demos zu einem Gespräch in die CDU-Zentrale einladen zu wollen.

Auch im Fall Rezo legte die Partei eine Kehrtwende hin und lud ihn nun ins Adenauer-Haus ein. Ob er kommen wird, ist ungewiss. Er hat inzwischen mit einem neuen Video nachgelegt, darunter steht: „Wählt nicht die CDU/ CSU, wählt nicht die SPD. Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und nach dem wissenschaftlichen Konsens mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört. Und wählt schon gar nicht die AfD, die diesen Konsens sogar leugnet.“ Am Ende findet sich eine Liste mit Unterstützern, darunter die reichweitenstärksten YouTuber.