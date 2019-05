EU-Wahl: Volksparteien abgestraft, Grüne, Rechte und Liberale legen zu

Ausgelassene Partystimmung im vierten Stock des Europäischen Parlaments in Brüssel: Hier feiern Sonntagnacht die europäischen Grünen – und zwar einen Erfolg, der die Ökopartei selbst überrascht. Große Zugewinne in Deutschland, Irland, Finnland, den Niederlanden und Frankreich. Sogar in Österreich, wo die Grünen aus dem nationalen Parlament geflogen waren, feiern sie ihr Comeback. Ska Keller, Spitzenkandidatin der europäischen Grünen strahlte: „ Der Grüne Weg hat sich in ganz Europa ausgebreitet und für diesen fantastischen Erfolg gesorgt.“

Auf etwa 70 Sitze (von insgesamt 751) könnten die europäischen Grünen im neuen Parlament kommen. Diese grüne Welle, die einen Gewinn von fast 20 zusätzlichen Mandaten bedeutet, geht auch auf die deutliche gestiegene Wahlbeteiligung in ganz Europa zurück. In fast allen 28 EU-Staaten fiel sie signifikant höher aus als noch vor fünf Jahren. 51 Prozent aller rund 400 Millionen wahlberechtigter Europäer gingen dieses Mal an die Urnen. So hoch war die Wahlbeteiligung zuletzt vor zwei Jahrzehnten. Klares Zeichen der Wähler: Europa lebt.