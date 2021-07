Warum die Jungen jetzt so laut sind

Die Gesellschaft sehnt sich nach solchen Leuten, wenn der Befund des Wiener Rechtsphilosophen Clemens Jabloner, der vor Kurzem Vizekanzler wurde. Von denen, die sich bislang öffentlich geäußert haben, stehe jeder in „Verdacht“, dass er das nur tut, „weil er damit bestimmte Interessen verfolgt“. Etwa aus taktischen Überlegungen: Weil man als Partei was dazu sagen muss. Weil man mit einer Präsidentschaftskandidatur sein Shopping-Center promoten will. Weil man Karriere machen will.

Die Jungen, die sich nicht daran halten, werden heroisiert und bewirken manchmal Ungewöhnliches. 2012 tritt der 28-jährige Raif Badawi auf seinem Blog für Religionsfreiheit im islamisch geführten Saudi-Arabien ein. Er tut dies im Wissen um die persönlichen Konsequenzen. Er wurde zu zehn Jahren Gefängnis und 1.000 Peitschenhieben verurteilt. „Weil ich sage, was ich denke“, nannte er sein Buch.