EU-Hype im Netz: Wie Influencer für Europa mobil machen

Themen statt Parteien

An prominente Künstler, die medienwirksam zum Wählen aufrufen, hat man sich gewöhnt, dass derartige Appelle von einer vermeintlich unpolitischen, hedonistischen und ichbezogenen Gruppe wie die der Lifestyle-Blogger kommen, überrascht. (Im Rezo-Video kommt etwa die bis dato politisch ganz und gar unauffällige Beauty-Ikone Dagi Bee zu Wort.) "YouTuber sind die Stars der neuen Generation", analysiert Matthias Rohrer vom Institut für Jugendkulturforschung, "wenn sie sich politisch äußern, kommt das bei jungen Erwachsenen an – und zwar in einer Deutlichkeit, wie es andere Medien oder Prominente nicht mehr schaffen." Die Stimme der "Influencer" hat Gewicht, das gilt für Schmink-Tipps genauso wie für Wahlempfehlungen.

Dass diese klar pro-europäisch waren, wundert den Jugendforscher nicht. Vor allem die nachkommende Generation Z, die heute 16- bis 24-Jährigen, gilt als besonders weltoffen und tolerant: Man geht für das Klima auf die Straße, schätzt Reisefreiheit und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit – die Idee der Europäischen Union spiegelt diese Haltung perfekt wider. YouTuber und Blogger sind letztlich nichts anderes als ein reichweitenstarkes Sprachrohr ihrer Generation.

#gehmawöhn

In Österreich machten junge Lifestyle-Blogger in den sozialen Medien mit dem Hashtag #gehmawöhn für die EU-Wahl mobil. Einer der Initiatoren war der 30-jährige Manuel Vogelsberger, der Jus und Politikwissenschaften studiert hat und normalerweise über Mode, Kulinarik und Reisen bloggt. Seit einigen Jahren nutzt er seine Reichweite auch für politische Inhalte."Ich will niemanden in eine Richtung drängen, daher äußere ich mich nicht parteipolitisch, sondern spreche Themen an, die ich für wichtig halte", sagt er. "Wenn sich am Ende mehr junge Menschen für Politik interessieren und sich darüber informieren, habe ich schon viel erreicht."