Deutschland: Katerstimmung in der Koalition

Nahles geht in die Offensive

Diskussionen gibt es auch um SPD-Chefin Andrea Nahles, die gestern nach einer langen Gremiensitzung vor die Presse trat. Gut geschlafen habe sie nicht, antwortete sie auf die Frage nach ihrem Befinden. Ihre Bilanz zum Wahlergebnis – die SPD wurde von den Grünen überholt – fiel deutlich aus: „Der Ernst der Lage sei allen klar.“ So wie die Union am 2. und 3. Juni, plant auch ihre Partei eine Klausurtagung. Am Montag will der Vorstand über Strategien sprechen, wie man die Themen Arbeit und Klima besser vereint und sich in der Regierung profilieren kann. Die im Herbst anstehende Halbzeitbilanz zur Koalition stehe ebenfalls auf der Agenda. Dass sie vorgezogen wird, schließt Nahles derzeit aus. Ebenso ihren Rücktritt: „Die Verantwortung, die ich habe, spüre ich, die will ich aber auch ausfüllen.“ Noch am Abend ging sie in die Offensive und kündigte im Fernsehen an, dass sie sich kommende Woche in der Bundestagsfraktion vorzeitig zur Neuwahl stellen will - auch mit Blick auf ihre internen Gegner. „Wer meine, dass er einen anderen Weg gehen wolle, solle dann gegen sie als Fraktionsvorsitzende kandidieren“ , so Nahles im ZDF