Deutschland: Große Koalition abgestraft, Nahles in Not

In ihrer ersten Analyse sprach sie Themen an, die ihre Partei nicht am Schirm hatte: Digitalisierung und Umweltschutz. „In diesem Wahlkampf ging es vor allem um das Thema Klima und Klimaschutz.“ Dort habe die CDU Defizite – ebenso wie beim Umgang mit sozialen Medien. Die Erkenntnis lehrte sie kürzlich ein 26-jähriger YouTuber, der die CDU, aber auch die mangelnde Umweltpolitik der Großen Koalition in einem millionenfach geklickten Video kritisierte. Die Christdemokraten reagierten durch die Bank empört und herablassend, wie zuvor schon bei den Demos zum Klimaschutz und Urheberrechtsgesetz. Das schlug sich auch bei den Wahlen nieder: 33 Prozent der unter 30-Jährigen wählten die Grünen, nur 13 Prozent machten ihr Kreuz bei der Union, zehn Prozent wählten SPD.

Die Große Koalition tut sich insgesamt schwer, beim Klimathema an einem Strang zu ziehen. Da half es bisher auch nicht, dass die Kanzlerin ein eigenes Kabinett einrichtete, um das Erreichen der Klimaschutzziele und ein entsprechendes Gesetz voranzubringen.

Wenn die Parteichefs nun nach der Wahl zu Angela Merkel ins Kanzleramt kommen, wird es nicht nur um versäumte Themen gehen, vermutlich auch um die gemeinsame Zukunft. Ein Aufkündigen der Koalition würde derzeit CDU und SPD wenig helfen, beide sind geschwächt. Ein Partnerwechsel wird ebenfalls schwierig. Vor allem die Grünen können aktuell kein Interesse daran haben. Sie könnten bei Neuwahlen weit mehr herausschlagen, das hat sich gestern gezeigt.