Live-Ticker: ÖVP-Erdrutschsieg, FPÖ nur leicht im Minus, SPÖ unter NR-Wahl-Ergebnis

Diesen erwägen SPÖ und FPÖ am Montag im Nationalrat abzuwählen. Heute gab es nichts zu feiern. Die Sozialdemokraten dürften etwa bei jenem Ergebnis bleiben, das man vor fünf Jahren erreicht hatte, also in etwa 24 Prozent. Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda war folgerichtig "nicht zufrieden". Die SPÖ liegt damit auch deutlich unter dem Ergebnis bei der letzten Nationalratswahl, als man unter Christian Kern noch knapp 27 Prozent erreichte (minus 3,4 %).