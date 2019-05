Großbritannien: Farage zerstört Labour und Tories

Labour liegt mit niederschmetternden 15,3 Prozentpunkten auf Rang drei. Im Ringen um den Brexit haben sich sowohl Labour als auch Tories in internen Grabenkämpfen zerfleischt – der Streit darum, ob und wie ein Austritt aus der Europäischen Union abzulaufen hätte, spaltete beide Parteien. Dass es die Regierung um die scheidende Premierministerin Theresa May nicht geschafft hatte, vor den EU-Wahlen aus der Union auszutreten, veranlasste Nigel Farage, seine Partei zu gründen. „Verrat“, nannte er die schleppenden Verhandlungen zwischen London und Brüssel.

In einigen Umfragen zur britischen Wahl liegt die Brexit-Partei bereits hinter Labour auf Platz zwei. Doch auch die Liberalen Demokraten haben in der Gunst der Wähler aufgeholt, seit sie sich klar gegen einen Brexit positioniert haben.