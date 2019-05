Trend: Europas neue Generation Grün

eilt die Partei seit Längerem längerem in Deutschland von Erfolg zu Erfolg. Doch mehr als 20 Prozent der Stimmen und der zweite Platz bei diesen EU-Wahlen, hinter der gebeutelten CDU und vor der am Boden zerstörten SPD, das rückt die Partei endgültig wieder in den Brennpunkt der deutschen Politik.

Möglich gemacht wurde das durch die Wählergruppe, nach der sich alle Parteien sehnen: die Jungen. Bei den unter 30-Jährigen wurden die Grünen stärkste Partei, bis zum Alter von 60 liegen sie vor Konservativen und Sozialdemokraten. Auch in Österreich waren es die Jungen, die den Grünen nach dem Untergang bei den Nationalratswahlen 2017 wieder Leben einhauchten. Bei den unter 30-Jährigen waren sie mit Abstand die stärkste Partei. Das Thema, das diese Wähler – weit vor allen anderen – bewegte, war der Umwelt- und Klimaschutz.

Und die Ebene, auf der sie es angegangen wissen wollen, ist für eine klare Mehrheit nicht die nationale, sondern die europäische. Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der deutschen Grünen, zeigte sich gegenüber dem Deutschlandfunk ebenso überrascht wie begeistert: „Das ist eine Repolitisierung der Jugend. Durch sie bekommt der Klimaschutz endlich die Bedeutung, die das Thema verdient.“ Für eine Partei und für ein Land, analysiert der Grüne, sei das Thema ohnehin zu groß: „Wir müssen in Europas Zusammenhalt investieren.“

Grün und europäisch gemeinsam zu denken, das fällt nicht nur in Deutschland den Jungen leichter als der älteren Generation. Quer durch Europa verschafften sie den grünen Parteien Aufschwung. In Frankreich belegte man mit 13,4 Prozent den dritten Platz. In Irland waren es 15 Prozent, in Finnland 16 Prozent und der zweite Platz. Sogar in Großbritannien dachten zumindest elf Prozent der Wähler statt immer nur an den Brexit an den Klimaschutz und wählten die Grünen.

Was hinter diesem Trend steht, das können auch Meinungsforscher nicht punktgenau festmachen. Klar ist, die von der Schwedin Greta Thunberg ausgelöste „Fridays for Future“-Bewegung spielt für die jungen Wähler eine größere Rolle, als es die laue Berichterstattung in traditionellen Medien nahelegt.

Doch an denen operieren für die Jugend wichtige Stimmen ohnehin vorbei, wie das Beispiel des deutschen YouTubers Rezo zeigt. Dessen mit wissenschaftlichen Argumenten gespickte Video-Attacke gegen die regierende Union und Kanzlerin Merkel wurde mehr als zehn Millionen Mal geklickt.

Der grüne Aufschwung ist also ein europäisches Phänomen. Entsprechend geschlossen werden die Grünen nun im Europaparlament auftreten, dafür sorgen, dass die pro-europäischen Kräfte an ihnen nicht mehr vorbeikommen.