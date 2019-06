Gastkommentar: "Angst und Hoffnung spornen mich an"

Ich werde immer wieder gefragt, warum ich mich politisch engagiere. Ich engagiere mich vorrangig aus Angst. Angst vor der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Denn in den vergangenen Wochen ist vieles passiert, das mich traurig und pessimistisch stimmt.

Die Konservativen und Rechten ignorieren die Klimakrise und machen sich in dem Zug auch über die Bewegung Fridays for Future lustig. Die Gedenk-Ausstellung vor dem Wiener Heldenplatz, die Überlebende des Holocaust abbildet, wurde dreimal von rechtsextremen Gruppierungen beschädigt. Und als ob das noch nicht genug wäre, schaut man über den Atlantik und sieht, dass im Bundesstaat Alabama der Schwangerschaftsabbruch zur Gänze verboten wird.

All diese Geschehnisse haben mich zum Nachdenken gebracht. Warum wird eine internationale Ausstellung, die zum Gedenken errichtet wurde, in Wien Opfer von Rechtsextremen? Warum verfehlt die Regierung die österreichischen Klimastandards und haltet sich somit nicht an das Pariser Klimaabkommen? Warum werden Grundrechte von Frauen wieder in Frage gestellt?