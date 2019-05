Acht Fakten: Was man über Greta Thunberg wissen sollte

6. Aufklärung in Kindertagen

Vom Klimawandel erfahren hat Greta zum ersten Mal in der Schule. "Als ich das erste Mal vom Klimawandel gehört habe, war ich etwa acht Jahre alt. Ich habe davon in der Schule erfahren. Man hat mir erklärt, dass der Klimawandel von Menschen und ihrem Verhalten ausgelöst wird. Und ich dachte mir, dass das sehr merkwürdig ist. Denn eine so existenzielle Krise müsste doch das Thema Nummer eins bei jedem sein. Und dennoch wurde das Thema von niemandem angesprochen und wir haben uns auf andere Dinge konzentriert. Das habe ich nicht verstanden", erinnert sie sich im Interview mit dem ZDF.

7. Keine Scheu vor den Großen

Um auf die globale Erderwärmung aufmerksam zu machen, legt sich Greta mit den Mächtigen der Welt an. Sogar über US-Präsident Donald Trump, bekennender Klimawandel-Leugner, äußerte sie sich kritisch: "Ich weiß nicht, was ich Trump sagen würde, sollte ich ihm begegnen. Sehr wahrscheinlich nichts, weil mit ihm die Dinge nicht funktionieren. Jemand anderer wird ihn (in Sachen Umweltschutz, Anm.) überzeugen müssen, denn ich habe dazu keine Zeit", so die Schwedin im Interview mit dem italienischen TV-Sender Sky Italia.

8. Einflussreicher Teenie

Das Magazin Time wählte Greta zu einem der einflussreichsten Teenager des Jahres 2018. Unter anderem auch auf der Liste: Schauspielerin Millie Bobby Brown und Sängerin Billie Eilish.