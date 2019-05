Schülerproteste gegen Klimawandel so groß wie noch nie

Der für diesen Freitag geplante internationale Protesttag von Schülern und Studenten für mehr Klimaschutz könnte noch größere Ausmaße annehmen als die erste Auflage Mitte März. Bisher sind Kundgebungen in rund 1.300 Städten in 109 Ländern geplant, in Österreich wird in zehn Städten gestreikt, wie am Montag aus einer Liste des globalen Netzwerks #FridaysForFuture hervorging.

Thunberg rief zu weiteren Protesten auf

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg rief dazu auf, weitere Protestaktionen auf der Webseite des Netzwerks zu registrieren. "Jeder ist willkommen. Jeder wird gebraucht", schrieb sie am Montag auf Twitter. Thunberg demonstriert seit vergangenem Sommer jeden Freitag - also meistens während der Schulzeit - für mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz. Ihr Schulstreik hat weltweit Menschen zu Demonstrationen unter dem Motto "Fridays for Future" inspiriert.