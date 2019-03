Greta Thunberg – zwischen Heldenstatus und Kritik

In ihrer Heimat wurde die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg erst vor ein paar Tagen als „weltweit einflussreichste Aktivistin“ von der Zeitung Expressen zur „Frau des Jahres“ gekürt.

Sie reist etwa mit dem Zug quer durch Europa – andere sollen es ihr nachtun, um so den -Gehalt in der Luft einzudämmen. Doch es gibt auch Vorwürfe der Instrumentalisierung Gretas, die in Medien geäußert werden.