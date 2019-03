Demonstration gilt nicht als Grund in der Schule zu fehlen

Demonstration während Unterrichtszeit als Statement

Die Schüler hätten einen guten Grund, während der Unterrichtszeit auf die Straße zu gehen: „Wozu sollen wir lernen, wenn unsere Zukunft auf dem Spiel steht?“, argumentieren sie. Und folgen damit dem Vorbild der Klimaaktivistin Greta Thunberg, von der die Idee zu dieser Kundgebung kam. Daraus hat sich die Initiative „Fridays for Future“ (wörtlich: Freitags für die Zukunft) entwickelt. 1000 weitere Einzelinitiativen folgten. Bernhard Schwab von der HTL Wels streikt seit Ende Jänner auf eigenes Risiko: „Entweder wir ziehen jetzt alle Register oder es ist zu spät.“ Ida Berschl (BORG Schärding) berichtet von Sondervereinbarungen in ihrer Schule, damit kommenden Freitag gestreikt werden kann. Bundesschulsprecher Timo Steyer will sich auf keine Seite schlagen: „Ich schätze den Einsatz der Schüler für den Klimaschutz. Doch jeder soll selbst entscheiden, ob er streiken will.“



Doch was passiert, wenn sich Schüler ohne das Okay der Schule jeden Freitag dem Aufruf von Greta Thunberg anschließen? Im Extremfall gelten dieselben Regeln wie beim Schwänzen. Das heißt: Wer während seiner Schulpflicht drei Tage fehlt, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen. Die Eltern müssen dann bis zu 440 Euro bezahlen. Ältere Schüler können schlimmstenfalls den Schulplatz verlieren.