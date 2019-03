Schüler rufen weltweit zum Klimastreik auf - auch in Österreich

"Wozu sollen wir lernen, wenn unsere Zukunft auf dem Spiel steht?" Diese Frage stellen sich momentan junge Menschen auf der ganzen Welt. Der Schulstreik der Klimaaktivistin Greta Thunberg hat viele Schülerinnen und Schüler aufgerüttelt. So auch in Österreich: Seit zwölf Wochen wird in Wien jeden Freitag gestreikt und unter dem Namen "Fridays for Future" (wörtlich: Freitags für die Zukunft) demonstriert. Nächster Höhepunkt ist am kommenden Freitag, 15. März: Da werden Schüler aufgerufen, weltweit zu streiken, um die Politik zum Handeln gegen den Klimawandel zu bewegen. Mehr als 1000 Einzelinitiativen in rund 90 Ländern beteiligen sich daran. In Österreich werden Schüler und Studenten in Wien, Innsbruck, Salzburg, Graz, Linz, Klagenfurt und Bregenz auf die Straße gehen.