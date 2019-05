Klimakonferenz: Thunberg und der Terminator

Im Vorfeld der Klima-Konferenz "R20 Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger am Dienstag in der Wiener Hofburg sind am Montag erstmals der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und die Klimaaktivistin Greta Thunberg aufeinandergetroffen. Beide sprachen sich dabei für mehr Ambitionen und schnelleres Vorgehen bei Maßnahmen gegen den Klimawandel aus.