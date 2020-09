"Unverantwortlich? Ehrlich, da fühlt man sich verarscht"

Abgesehen davon: Wir haben als junge Menschen schon das Gefühl, dass wir die Zeche dafür zahlen, dass die Älteren gesund bleiben. Andererseits halte ich nichts davon, wenn man Generationen künstlich spaltet. Denn wer sind die Älteren? Das sind meine Mama und mein Papa und meine Oma. Ich muss und will auf sie Rücksicht nehmen. Ich arbeite eng mit meinem Papa zusammen, ich sorge mich um ihn. Meine Mutter ist meine beste Freundin. Ich will sie umarmen können. Ich will, dass wir uns alle wieder umarmen und küssen dürfen. Es ist einfach alles sehr ,zach’, momentan. Und man gerät schnell in eine ethische Debatte. Letztlich ist es unmöglich, ein Übel gegen ein anderes aufzurechnen. Wer kann denn schon wirklich sagen, ob die Maßnahmen proportional zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schaden sind? Ich glaube jedenfalls weiter an meine Pläne. Es würde mir das Herz brechen, wenn es anderes käme.“

"Natürlich fühlen sich junge Menschen ungerecht behandelt.“

Derai Al Nuaimi, 27, studiert Wirtschaft und arbeitet nebenbei im Marketing: „Müsste ich der Politik für ihre Arbeit in der Krise eine Schulnote geben, wäre das eine Drei bis Vier. Vieles wurde richtig gemacht, und ich war froh, in Österreich zu leben während dieser Pandemie. Die Kommunikation war aber vor allem für Junge nicht klar. Dabei waren gerade sie stark von den Maßnahmen betroffen. Sie wollten in die Schule gehen, feiern, Sport betreiben, verreisen. Alles Dinge, die das Leben der Jungen bewegen, und darauf wurde überhaupt nicht eingegangen. Stattdessen hat man über Golfplätze und Baumärkte gesprochen. Auch im Bildungsbereich bin ich ganz und gar nicht zufrieden. Hier wurden Maßnahmen getroffen, die ich nicht verstanden habe. Die eine Uni macht es so, die andere anders, es gibt keinen Standard. Natürlich fühlen sich junge Menschen dann ungerecht behandelt.“