Flaute am Arbeitsmarkt: Große regionale Unterschiede

Die Entwicklung in den Bundesländern ist ähnlich unterschiedlich wie in den Branchen (siehe Grafik). Arbeitgeber in Oberösterreich rechnen mit dem stärksten Einstellungstempo im vierten Quartal 2020 und melden einen Ausblick von plus elf Prozent. Das liegt unter anderem an der breit aufgestellten und kräftigen Wirtschaft in Oberösterreich.

Die schwächste Prognose von minus zehn Prozent wird in Tirol gemeldet. Das, so Trauttenberg, liegt vor allem an der großen Bedeutung des Tourismus für dieses Bundesland. Hier besteht große Unsicherheit. Wenn man sich die aktuelle Situation anschaue, werde heuer nicht viel möglich sein, meint der Manpower-Österreich-Chef.

Wenig überraschend werden die schwächsten Einstellungsabsichten in kleinen Betrieben erwartet, aber auch großen Unternehmen gehen von begrenzten Beschäftigungszuwächsen aus.