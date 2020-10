Video: Frau hat Löcher im Zaun, damit Hunde Kontakte knüpfen

Die TikTok-Userin @e.clare93 postete am 7. Oktober ein Video auf der sozialen Plattform, auf welchem sie gerade in ihrer Einfahrt ankommt. Auf der rechten Seite ist ein Holzzaun mit sechs Löchern zu sehen, die ein wenig an das Gesicht von Mickey Mouse erinnern - diese Löcher sind jedoch eine ausgeklügelte Idee der Hundebesitzerin.

Erin Joyce weiß nämlich, wie sehr ihre Hunde es lieben, Passanten und andere Haustiere zu beobachten - sie beschloss daraufhin also, den beiden dies zu ermöglichen und fand einen Weg, ihnen den "Durchblick" zu gewähren, wenn sie gerade draußen im Garten herumtollen.

Von den obig genannten sechs Löchern, sind vier für die Augen der zwei Hunde und zwei für deren Nasen. Das Ergebnis entzückt das Internet.