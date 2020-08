Video: Hund bringt ausgehungerter Streunerkatze Essen von zu Hause mit

Im Netz wird der heldenhafte Hund als "kleiner Engel" und "liebenswürdige Seele" gefeiert.

Die Szene wurde von der Besitzerin, Ms. Fu, beobachtet und eingefangen. Sie ereignete sich in ihrem Garten in Weifang, östlich der chinesischen Provinz Shandong, wie dailymail am 24. August berichtet.

Ms. Fu dachte zuerst, ihr Hund würde versuchen die Katze zu fangen oder mit ihr zu kämpfen - aber ganz im Gegenteil: Pudding legt das Stück Fleisch vor die Katze und wackelt wie wild mit seinem Schwanz. Er bewegt sich hin und her, versucht ihr damit anscheinend zu deuten, dass sie das Stück Fleisch ruhig nehmen könne.

Zuerst noch etwas skeptisch, gibt die Katze dann aber ihrem Hunger und der Verführung nach und schnappt sich die fleischige Leckerei, die Pudding ihr anbietet und verflüchtigt sich dann geschwind mit dem Essen.