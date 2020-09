Ruhige Strände dank Corona: Meeresschildkröten-Boom im Libanon

Endlich gute Nachrichten für den Libanon: Wie NPR am 4. September berichtet, nistete sich eine Rekordzahl an bedrohten grünen Meeresschildkröten an der Küste des Landes ein. Auch die Unechte Meeresschildkröte Caretta caretta beehrt mit Besuch.

Die 72-jährige Mona Khalil hat die letzten 20 Jahre damit verbracht ein kleines Stück der Küste, weniger als eine Meile, vor Fabriken und privaten Strandklubs zu verteidigen, welche heutzutage die größten Teile des Ufers vom Libanon einnehmen.