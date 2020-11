Von Wien Modern bis Staatsoper: Wo man Kultur jetzt streamen kann

Ihren eigentlichen Spielplan möglichst beibehalten will die Wiener Staatsoper, die via Streaming aktuelle und ältere Produktionen frei zugänglich macht. Bereits heute, Freitag, gibt es ab 19 Uhr (das ist meist auch die reguläre Beginnzeit) unter www.staatsoper.live.com die gefeierte Inszenierung von Tschaikowskys „Eugen Onegin“ in der Regie von Dmitri Tcherniakov zu sehen. Kostenlos!

Das Portal nachtkritik.de setzt auf (auch österreichische) Theaterproduktionen; und die Theater in den Bundesländern bieten ebenfalls via Stream einige ihrer erfolgreichen Produktionen an. Frei nach dem Motto: Es streame, wer streamen kann. Dies gilt übrigens auch für internationale Kulturplayer.

Dass Streaming aber niemals ein Live-Erlebnis ersetzen kann, ist dabei allen klar. Aber auch der Placebo-Effekt hat bekanntlich sein Gutes.