"Friends", die Queen oder Malen mit YouTube: Kultur für schwierige Tage

Ein Stück Glück in diesen Zeiten

„Brennende Liebe“ ist der erste Titel, den die 634 Buchseiten freigeben, die just am Tag nach dem Terror per Post aus Übersee gekommen sind. Es ist aber kein deutscher Ärzteroman, sondern eine englischsprachige Ausgabe von „Louise Glück, Poems 1962–2012“ (auch als eBook). Wer die Lyrik der US-Nobelpreisträgerin lieber auf Deutsch entdecken will, kann ab Mitte November die Bände „Averno“ und „Wilde Iris“ bei Luchterhand erstehen.