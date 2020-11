Lifehack für schnelleres Kochen? Frau kocht Gemüse in Geschirrspüler

"Wusstest du, dass du dein Gemüse auch im Geschirrspüler kochen kannst?" – fragt Shannon in dem Video. "Das ist der beste Tipp für die Feiertage", fährt sie fort, während sie ein paar Brokkoli Röschen zusammen mit ein bisschen Wasser in ein Weck-Glas gibt und dieses anschließend in ihren Geschirrspüler verstaut. Neben Brokkoli sieht man auch Karotten und Erdäpfel in ihrem Geschirrspüler liegen.

"Lass nun den Geschirrspüler einen Durchgang laufen und du hast sofort gekochtes Gemüse, das ist der beste Cooking-Hack", ergänzt sie und scheint sichtlich begeistert zu sein.